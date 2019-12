Azərbaycanda səs-küy yaratmış toyla bağlı təfərrüat - Bəyin niyə əsəbiləşdiyi bilindi - VİDEO

Toy məclisində baş vermiş xoşagəlməz hadisənin təfərrüatı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə əslində Rusiyada deyil, Gürcüstanın Marneuli şəhərində baş verib.

Belə ki, ötən həftənin cümə günü xına məclisində Rusiyadan gəlmiş bəy fotoqrafın onun nişanlısını sevməsi barədə məlumat alır.

Bu xəbərdən sarsılan gənc, əlindəki şampan şüşəsini yerə çırpıb. Nəticədə məclisdə olan azyaşlı oğlan uşaqlarından biri ayağından xəsarət alıb. Hadisədən pərt olan gəlin isə oğlandan ayrılmaq qərarına gəlib. Lakin onların arasında barışıq olub və ötən gün toy məclisi keçirilib.(baku.ws)

