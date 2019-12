Bakının Binəqədi rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə daş bazarı yaxınlığında qeydə alınıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə yerinə cəlb olunmuş YPX müfəttişlərinin bildirdiyinə görə, ərazidə işıqlandırma zəif olduğu üçün “KamAZ” markalı yük maşını Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən tələbə qız və oğlanı vurub.

Hər iki tələbə maşının altında qalaraq dünyasını dəyişib.

Hadisə ilə əlaqədar araşdırmalara başlanılıb.

