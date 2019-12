Bu dəqiqələrdə tıxac yaranması səbəbindən Bakı-Sumqayıt yolunda hərəkət tamamilə iflic olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, irəliləyən dəqiqələrdə Bakı-Sumqayıt yolunda tıxac daha da uzanır. Masazır dairəsindən başlayan tıxac metronun “20 yanvar” dairəsinədək çatır





Qeyd edilir ki, Xırdalan şəhərinin daxili yolları asfaltlama üçün bağlanıb. Bu səbbədən bütün nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri Bakı-Sumqayıt yolundan istifadə edir. (modern.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.