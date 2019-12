Rusiya yarışlardan tamamilə kənarlaşdırılır - RƏSMİ

Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin (WADA) Rusiyaya tətbiq etdiyi cəza ilə bağlı İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) müraciət oluna bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Rusiya atletlərinin 4 il müddətində milli bayraq altında çıxış etmək hüququndan məhrum olunması ilə barədə qərardan şimal qonşularımız deyil, WADA-nın İdmançılar Komissiyası şikayət edəcək.

Komissiya üzvləri bu gün keçiriləcək yığıncaqda apelyasiya məsələsini müzakirə edəcək. Adıçəkilən qurum WADA-nın sanksiyasının yüngül olduğu qənaətindədir.

İdmançılar Komissiyası cəzanın daha da sərt olmasını tələb edir. Onlar rusiyalı idmançıların neytral bayraq altında da çıxış etməsinə qadağa qoyulmasını, böyük yarışlardan tamamilə kənarlaşdırılmasını istəyir.

