Bakıda dəhşətli qəzada ölənlər tələbə deyillərmiş - FOTO

Ötən axşam Bakıda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsinin təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, trend-in məlumatına görə, Binəqədi rayonunda baş verən qəzada ölən şəxslər 11-ci sinif şagirdləri Tural və Dilarədir.

Hadisə baş verən vaxt şagirdlər ali məktəbə hazırlıq dərsindən evlərinə gedirmiş.

Xatırladaq ki, ötən axşam Binəqədi rayonunda köməkçi yoldan əsas yola çıxan yük maşını sola dönərkən iki piyadanın üzərindən keçib.

Hadisə nəticəsində hər iki şəxs aldıqları xəsarətlərdən vəfat ediblər.

