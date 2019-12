Gürcüstanın Laqodexi rayonunun Azərbaycanın Balakən rayonu ilə sərhəddə yerləşən Yuxarı Keçili kəndində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Milli Seysmik Monitorinq Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, yeraltı təkanlar 3.2 bal gücündə olub.

Dağıntı barədə məlumat yoxdur.

