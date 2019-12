YAP rəhbərliyi Fəxri xiyabanı ziyarət edib

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) rəhbərliyi ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 16-cı ildönümü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanda onun məzarını ziyarət edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, ziyarətdə YAP Siyasi Şurasının üzvləri, Milli Məclisin deputatları və digər şəxslər iştirak ediblər. YAP rəhbərliyi ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarı önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı ziyarət edilib, üzərinə gül dəstələri qoyulub.

