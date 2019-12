ATV-də yayımlanan “Bizimləsən” proqramında bir neçə gündür Ramin və Günay cütlüyünün taleyi müzakirə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün isə bu müzakirələrə qoşulan Günayın eks-əri ilə Ramin arasında dava düşüb.

Belə ki, Ramin İlham adlı şəxsi ATV-nin pilləkanlarında döyüb. Həmin anlar kanalın müşahidə kameralarına yansıyıb.

Tərəflər arasında mübahisəyə səbəb isə İlhamın iki övladının qəyyumluğunu eks-həyat yoldaşı Günaydan almaq istəməsidir.

