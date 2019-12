Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov da yeni ev tikdirdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda müğənni "Hər şey daxil" verilişində deyib. O bildirib ki, villasının görüntülənməsinə də etiraz etməyəcək:

"Rayonda ev tikdirmişəm. Halal evimdir. Kirayə götürməmişəm". (axşam.az)

