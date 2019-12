Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin (AzTV) Texniki İstehsalat Birliyinin direktoru Arzu Abdullayev öz ərizəsi ilə işdən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, A.Abdullayev ölkədə televiziyanın texniki parametrlərini yüksək səviyyədə bilən yeganə mütəxəssislərdən sayılır. Onun yerinə isə Xəzər Televiziyasında çalışmış və 4-5 ay idi ki, A.Abdullayevin müavini olan Elnur Əliyev təyin edilib.

