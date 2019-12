Bu ilin noyabr ayı ərzində Bakının kirayə mənzil bazarında qiymətlər 2,4% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "APA-Economics"ə "MBA Group" konsaltinq şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov deib.

Onun sözlərinə görə, hesabat ayında obyektlərin icarəsində 6,2% artım qeydə alınıb.

"Yanvar-noyabr ayları üzrə kirayə mənzil bazarında qiymətlər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,3% artıb. Obyektlərin icarəsində isə illik artım 6,4% təşkil edib", - deyə N. İbrahimov bildirib.



