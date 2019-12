Bərdədə Rayonda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Bakı küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, Bərdə rayon 32-lər kənd sakini, 39 yaşlı Allahverdiyev Nicat Vidadi oğlu Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı Muradov Fehruz Novruz oğlu tərəfindən 8 bıçaq zərbəsi ilə bıçaqlanıb.

Yaralı yaxınları tərəfindən rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı Rayon Polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. (unikal.org)

