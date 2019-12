Türkiyə Milli Məclisində millət vəkilləri arasında mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu gün Məclisdə 2020-ci il büdcə müzakirələri üçün iclas keçirilirdi. Burada "Cümhuriyyət Xalq Partiyası" və "Ana Vətən Partiyası" millət vəkilləri arasında mübahisə yaşanıb.

Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat hələki yayımlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.