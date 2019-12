Bacısını qəddarcasına qətlə yetirən Moskva sakini Leonid Qreyser məhkəmə zalından qaçmağa cəhd göstərib.

Metbuat.az “Life”a istinadən xəbər verir ki, o Şerbinsk məhkəməsində polislərin gözü qarşısında qəfəsin üstündə olan tavanı qırıb.



Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları cinayətkarı tutmaq üçün güc tətbiq ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.