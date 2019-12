Aşıq Ulduz Sönməz bacısını itirib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bu haqda "Şou ATV" verilişində deyib. İfaçı bildirib ki, sonuncu dəfə Nanə Ağamalıyevanın proqramına gələndə bacısı dünyasını dəyişibmiş.

"Yadınızdadırsa efirdə ağladım. Həmin an bacım rəhmətə gedibmiş. Bizim də telefonumuz bağlı, xəbərimiz yox. Proqramdan sonra oğlum dedi ki, Ülkər xalam öldü. Xəstə də deyildi, qəfil oldu".

