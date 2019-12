MSK sədri: “Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri ilə əlaqədar bütün seçki məntəqələri çip oxuyan cihazlarla təmin olunacaq”

"Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri ilə əlaqədar olaraq bütün seçki məntəqələri çip oxuyan cihazlarla təmin olunacaq".

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

O bildirib ki, yeni şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə 2018-ci ilin sentyabrından başlanılıb: “Həmin şəxsiyyət vəsiqələrinin oxunması üçün bütün seçki məntəqələri çip oxuyan cihazlarla təmin ediləcək. Bu, ilk dəfə olaraq bələdiyyə seçkilərində tətbiq olunacaq. Hesab edirəm ki, bununla bağlı heç bir problem olmayacaq”.

