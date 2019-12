Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Latviyanın paytaxtı Riqaya rəsmi səfərlə yola düşüb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, səfər çərçivəsində xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun Latviyanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub.

