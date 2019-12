"Time" jurnalı 2019-cu il üçün "İlin Adamı" nominasiyasını açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, jurnal tərəfindən 1927-ci ildən bəri verilən mükafat bu il 16 yaşlı aktivist Qreta Tunberqə verilib.

Qeyd edək ki, gənc aktivist 2018-ci ildən bəri iqlim problemlərinə dair aksiyalara başlamış, BMT-də etdiyi çıxışla dünyanın diqqətini cəlb etmişdi.

