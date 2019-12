Bakıda kişi arvadını polislə CİNSİ ƏLAQƏDƏ OLARKƏN TUTDU - Gördüm otağın işığı yanır... - VİDEO

Çeçenistandan "Bizimləsən"ə zəng edən Ruslan adlı azərbaycanlı həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini bildirib.

Ruslan arvadını evində polis zabiti ilə cinsi əlaqədə olarkən tutduğunu deyib:



"2019-cu il Azərbaycana gəldim. Üçüncü ay (Mart) gecə özüm evdə onları yaxaladım.

17-dən 18-ə keçən gecə işə getdim. Elə oldu ki, işimiz alnmadı. Mən geri qayıtdım. Haradasa 23:40 olardı evin qarşısına çatdım. Baxdım gördüm ki, evin işığı yanır. Yaxınlaşıb qapını açmaq istədim. Qapı içəridən bağlı olduğuna görə aça bilmədim. Yan tərəfə keçəndə gördüm ki, bizim yataq otağımızın işığı yanır. Mən açarı salıb qapını açmaq istədim, aça bilmədim və mən başladım qapını dağıtmağa. Bu zaman evin içində başladılar ora-bura qaçmağa. Mən qlozokdan görürdüm. Bir də yadıma düşdü ki, evin arxasında mətbəxdən çölə pəncərə var. O tərəfə gedəndə gördüm ki, artıq pəncrə açıqdır. İnsan evdən qaçıb. Mən mətbəxin pəncərəsindən evə girmişəm. Evə girdim gördüm ki, orada kişi ayaqqabısı, şalvar, telefon, kurtka var. Bu (arvadı) da orada"

Qeyd edək ki, Ruslan övladını 9 aydır görmədiyini bildirib. Şikayətçi övladını həyat yoldaşından almaq üçün Zaurdan kömək istəyib.

Sözügedən rüsvayçılıqla bağlı daha ətraflı videoda:

