Tanınmış aktrisa Çimnaz Sultanova Atv səhər verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa ilə yanaşı tanınmış fotoqraf Niko Abbasov da efirdə qonaq olub. Onların efirdəki hərəkəti müzakirələrə səbəb olub.

Həmin videonu təqdim edirik:

