Ötən gün "Eurohome" tikinti malları bazarında baş verən yanğından sonra bazarın 95%-i yanaraq külə dönüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazarın yanğından sonrakı görüntüləri yayılıb. Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.