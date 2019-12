Nigeriyada terrorçular hərbi düşərgəyə silahlı hücum edib.

Metbuat.az-ın Frans-Press agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, hücum nəticəsində 60 nəfər ölüb.

Bildirilib ki, terrorçuların minaatanlardan atdığı mərmilər çox sayda hərbi sursatı və texnikanı sıradan çıxarıb. Yanacaq çənlərinin partlaması ölənlərinin sayının artmasına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Nigeriyada həftənin əvvəlində 14 terrorçu tərəfindən döyüş postuna edilən hücum nəticəsində də 3 əsgər öldürülmüşdü. /APA

