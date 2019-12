Erməni əsirliyində saxlanılan Azərbaycanlı uşaqlarla bağlı sensasion məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış alim Zaur Əliyev Qarabağ müharibəsi zamanı əsir düşən uşaqlar və əsirlik zamanı doğulan uşaqlar Xankəndi və Şuşada saxlanılır. Alim bildirib ki, uşaqlar orada xüsusi yerdə saxlanılır və hazırlanır.

Sensasion videonu təqdim edirik:

