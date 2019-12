Milli Məclisə seçkilərdə YAP-ın səlahiyyətli nümayəndələrinin adları açıqlanıb - SİYAHI

2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) qərarının tam mətni açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarla aşağıdakı şəxslər Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələri kimi qeydə alınıblar:

Səlahiyyətli nümayəndələr:

Əli Cavad oğlu Əhmədov

Rahil Səhrab oğlu Şükürov

Sevinc Qurban qızı Abdullayeva

Ramiz Cahandar oğlu Göyüşov

Seyidməmməd İlhami oğlu Məmmədzadə

Hacı Əhməd oğlu İbrahimov

Namiq Məcid oğlu Əhmədov

İlham Rəsul oğlu Məmmədov

Rasim Əmir oğlu Nəbiyev

Tağı Məhəmməd oğlu Əhmədov

İlqar Fərzulla oğlu Quliyev

Şahin Sücəddin oğlu Quliyev

Nurulla Nurulla oğlu Məmmədov

Vaqif Məhərrəm oğlu Novruzov

Namiq Ehtibar oğlu Gəncəyev

Xeyrulla İman oğlu Hümbətov

Sübhan Eynur oğlu Əmirov

Aynur Baba qızı Abbaszadə

Ramil Vaqif oğlu Vəlibəyov

Rəşad Ağəli oğlu Abbasəliyev

Ramidə Dursun qızı İbrahimova

Bəxtiyar Əli oğlu Qasımov

Zəfər Rafiq oğlu Bayramov

Zəkiyyə Balağa qızı Musayeva

Vüqar Səməndər oğlu Seyidov

Salman Məhyəddin oğlu Əbdülov

Mayıl Qəşəm oğlu Kərimov

Aygün Əkbər qızı Əhmədli

Yeganə Məhəmmədəli qızı Qurbanova

Hacısultan Əmirçoban oğlu Ramaldanov

Mehman Elman oğlu Rzayev

İbrahim Həsən oğlu Cəfərov

Hüseyn Tağı oğlu Budaqov

Orxan Bəxtiyar oğlu Əhmədov

Elnarə Laqət qızı Yusifova

Vasif Yusif oğlu Səfiyarov

İlahə Arif qızı Əliyeva

Emin Baloğlan oğlu Əliyev

Ülvi Tofiq oğlu Salmanov

Emil Şakir oğlu Fətiyev

Cavanşir Nəriman oğlu Yusubov

Vidadi Mürsəl oğlu Qarayev

Rafiq Vaqif oğlu Əliyev

Şahin Abbas oğlu Yusifov

Kamil Sambur oğlu Sultanov

Əhməd Baloğlan oğlu Baloğlanov

Hüseyn Ağahüseyn oğlu Kərimov

Tahirə Hidayət qızı İbrahimova

Teymurşah Hümmət oğlu İşıqov

Fazil Sultanəli oğlu Rəhmətov

Niyazi Ağakişi oğlu Ağayev

İsmayıl Hüseyn oğlu İbrahimov

Elmar Ağakişi oğlu Əhmədov

Fazil Sabir oğlu Məhərrəmov

Ülvi Cəlil oğlu Fərzəliyev

Vüqar Aslan oğlu Astanov

Qalib Həmzə oğlu Rəhbəri

Nail Əligüllah oğlu Xanməmmədov

Aqşin Əhmədağa oğlu Əliyev

Əjdər Hüsən oğlu Niftiyev

Hafiz Məşi oğlu Cavadov

Əfrahim İsmayıl oğlu Hüseynov

Nadejda İvanovna Jitkova

Səfalı Bayramalı oğlu Paşayev

Aygün Balağa qızı Quliyeva

Mahir Xanış oğlu Mirzəyev

Möhübbət Hacıbaba oğlu Babayev

Böyükağa Salam oğlu Axundov

Əlimərdan Ələkbər oğlu Əliyev

Əliziyə Arif oğlu Ağayev

Rauf Həbib oğlu Hüseynov

Cəlil Yüzbaşı oğlu Baxşıyev

Qasım Əlibaba oğlu Qasımov

Orucəli Seyfəddin oğlu Qasımov

Müşfiq Arzuman oğlu Səfərov

Rövşən Nağı oğlu Əhmədov

Nazim Əlaslan oğlu Bünyatov

Aydın Mirzəli oğlu Rəşidli

Fərid Əzizağa oğlu Əliyev

Sevil Kazım qızı Əhmədova

Füzuli Tahir oğlu Abdullayev

Ləman Amil qızı Hacıyeva

Tural Zayıt oğlu Əhmədov

Elnur Tahir oğlu İmranlı

Fərid Əli oğlu İsmayılov

Rəmzi Tehran oğlu Şirinov

Səba Həsən qızı Məmmədova

Faqət Nəcəb qızı Şadlinskaya

Kamil Abbas oğlu Məmmədov

Əzra Müzəffər qızı Həşimova

Elçin Şəmil oğlu İsmayılov

Şövqi Aşır oğlu Həsənov

Azər Həkim oğlu Qəhrəmanov

Yusif Ələkbər oğlu Mehdiyev

Namiq Savalan oğlu Məmmədov

Gündüz Çankay oğlu Bayramov

Xəyyam Abil oğlu Vəliyev

Rüstəm Vaqif oğlu Nağıyev

Arifə İsrafil qızı Abbasova

Sevda Dəmir qızı Səfərova

Ömər Tacəddin oğlu Osmanov

Nadir Ramiz oğlu Hüseynov

Ehtiram Ehtibar oğlu Yusifov

Famil Şamil oğlu Rəhimov

Natiq Şükür oğlu Allahverdiyev

Rafiq Abduləli oğlu Rasulov

Cahangir Şükür oğlu Nəbiyev

Yusif Hacıbala oğlu Şükürlü

Abil Adil oğlu Ağasəfov

Mehman Nəriman oğlu Ramazanov

Səyyad Məcid oğlu Mirzəyev

Elməddin Heydər oğlu Abbasov

Arif Aydın oğlu Fərzəliyev

Xaliq Arif oğlu Musayev

Azər İngilis oğlu Süleymanov

Qənaət Fərəş oğlu Əsgərov

Elmir Zakir oğlu Rzayev

Nərmin Füzuli qızı Hüseynzadə

Kənan Elxan oğlu Hüseynli

Maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə:

Siyavuş Dünyamalı oğlu Novruzov.

