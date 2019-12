Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilmiş xüsusi əməliyyat nəticəsində 200 ton saxta spirtli içki müsadirə edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, əməliyyat zamanı 107 nəfər saxlanılıb.

Onlar saxta içkilərin hazırlanmasında şübhəli bilinir.

Qeyd edək ki, dekabrın 5-də keçirilmiş bu cür əməliyyat nəticəsində 2 nəfər saxlanılmışdı.Bundan qabaq isə iyuldakı əməliyyat zamanı 20 nəfər saxlanılıb. (Trend)

