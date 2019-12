Türkiyənin Edirne vilayətində bir otelin otağında bədənlərini satan 12 qadın və onları pul qarşılığında fahişəliyə cəlb edən 2 kişi saxlanılıb.

Metbuat.az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, saxlanılan qadınlar arasında tələbələrin də olduğu müəyyən edilib.

Tibbi müayinədən sonra şübhəlilərin prokurorluqda dindirilməsi davam edir.

(milli.az)

