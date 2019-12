Tolik Damla ilə bağlı şok video yaydı: "Bəlkə də buna görə mənimlə düşmən olacaqsan" - VİDEO

Tanınmış teleaparıcı və prodüser Tarix Əliyev şəxsi instaqram səhifəsində Damlanın hamilə olduğu haqda iddia səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o video paylaşaraq qeyd edib:

"Eksklüziv xəbər !! Damlanın neçə vaxtdır efirlərə çıxmamasının səbəbi bilindi. Damla hamilədir. Bu videonu da mənə göndəriblər və bilirəm, bəlkə, Şamil və Damla mənlə düşman olacaq, amma, məncə bunu da bacarmaq lazımdır".

Damlanın şəxsi instaqram səhifəsindəki görüntüsündə fizioloji qurluşunda heç bir dəyişikliyə rast gəlinməyib.

Həmin videonu təqdim edirik:

(azxeber.com)

