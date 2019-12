UEFA Avropa Liqası turnirindəki təmsilçimiz “Qarabağ” bu gün qrup mərhələsində son oyununu keçirəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təmsilçimiz saat 21:55-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Lüksemburqun “Düdelanj” klubu ilə qarşılaşacaq.

CBC Sport televiziya kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq oyunu idarə edəcək baş hakim Kristo Tohver, baş hakimin köməkçiləri Silver Koiv, Sten Klaasen, dördüncü hakim isə Juri Frischer. Hakimlər briqadası Estoniyadandır.

