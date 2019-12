Azərbaycanda əri həbsdə olan qadın iki az yaşlı körpəsini ataraq evdən qaçıb

Kürdəmir rayonunda iki uşaq anası evdən qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Qarabucaq kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, həmin kəndin sakini Leyla Həsənova 2 azyaşlı uşağını evdə qoyaraq qaçıb. Onun nəyə görə və ya kiminlə qaçması barədə hələlik məlumat yoxdu.

Qadının evdən qaçması ilə bağlı onun yaxınları tərəfindən Kürdəmir Rayon Polis Şöbəsinə ərizə ilə müraciət olunub. İlkin ehtimala görə, L.Həsənova sevdiyi kişi ilə qaçıb.

Qeyd edək ki, L.Həsənovanın əri Vasif Asif oğlu Həsənov Gürcüstan Respulikasında həbsdədir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.