Mingəçevirdə İcra Hakimiyyətinə məxsus avtomobil qəzaya düşüb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə N.Nərimanov küçəsində baş verib. “Mersedes” markalı avtomobil “"Qaz 31 10” markalı maşınla toqquşub. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

Məlumata görə, “Qaz” markalı avtomobil Mingəçevir İcra Hakimiyyətinə məxsusdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



