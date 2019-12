Qarabağ əlili: "Heydər Əliyev toyumda "Süleymani" havasını oynadı" - VİDEO

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1999-cu ildə toyunda iştirak etdiyi Tuqay Rzayev xatirələrini danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məcburi köçkün, Qarabağ əlili T.Rzayev unikal.org-a bildirib ki, toy Biləsuvar rayonu ərazisindəki çadır düşərgəsində keçirilib. Onun sözlərinə görə həmin gün Novruz Bayramı ərəfəsinə təsadüf edib:

"Martın 19-u günü biz tezdən toy mərasiminə hazırlaşırdıq. Dedilər ki, Heydər Əliyev yoldadır, toyda iştirak etməyə gəlir. Ulu Öndər zala daxil olanda hamı ayağa qalxdı. Onu qarşıladılar, gözəl toy keçdi. Heydər Əliyev çıxışında dedi ki, birinci toydur ki, iştirak edirəm. Məclisdə anam Süleymani havasını sifariş elədi. Ulu Öndərlə birlikdə ailəmizlə rəqs etdik. Bu tarixi heç bir zaman unutmaq olmaz".

