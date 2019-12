"Hazırda Nazirlər Kabinetində aparılan islahatlar davam edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti Aparat rəhbərinin müavini Natiq Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə islahatlar gedir. Nazirlər Kabinetində də islahatlar aparılır və struktur dəyişikliyi var. Proses davam edir", - N.Məmmədov vurğulayıb.

