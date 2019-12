Türkiyənin Çorum vilayətində məktəblilərin kütləvi zəhərlənməsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 103 məktəbli xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 6 nəfərinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.

Məktəblilərin nədən zəhərləndiyi barədə məlumat verilməyib.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl, noyabrın 27-də Sakarya vilayətində 141 məktəbli zəhərlənmışdı. (Trend)



