"Dünən əməlli-başli əsəbləş elədilər məni..."



Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri aktirsa Çimnaz Sultanova deyib. Adını jurnalist qoyub instaqramda bir-iki səhifə işlədənlərə əsəbləşdiyini deyən aktrisa həmin insanlara "Meşə çaqqalsız olmaz" deyərək səslənib:



" İnstaqram işlədən adminlərə əsəbləşib jurnalist dostlarımın xətrinə dəydim. Onlara demək istəyirəm ki, sizin peşəniz əziyyətli peşədir. Hər birinizi çox istəyirəm".

(big.az)

