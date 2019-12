OBA marketlər şəbəkəsinin 4 keçmiş əməkdaşı həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, marketlər şəbəkəsinin Sabuncu rayonu, Nardaran qəsəbəsində yerləşən mağazasında ərzaq məhsullarını sataraq pulları mənimsəyən keçmiş əməkdaşları saxlanılıblar.

Polis tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı mağazanın işdən çıxarılmış keçmiş işçiləri Ramiz Hüseynov, Hüseyn Rzayev, Əli Cavadov və Fazil Tağıyev saxlanılıblar.

Onların barəsində cinayət işi açılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.