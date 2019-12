Amerikanın Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) "Los Anceles Lakers" və "Minnesota Timbervolves" klubları arasında baş tutan matça gələn reper xanım geyimi ilə diqqətləri üzərinı çəkib

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, həmin matça reper Lizzo da qatılıb. 62-ci "Grammy" mükafatına 8 nominasiya üzrə namizəd olan xanım repçinin geyimi bütün diqqətlərin ona yönəlməsi ilə nəticələnib.

Onun geyiminin arxa hissəsi tamamilə açıq olub.



