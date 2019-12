Azərbaycanda müğənni ilə rəqqasənin biabırçı görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc müğənni Caba restoranlardan birində çıxışı zamanı rəqqasə Aygünü vurub.

Müğənni bunu zarafat məqsədi ilə etsə də, ortaya biabırçı görüntülər çıxıb.

