Banqladeşin paytaxtı Dəkkə yaxınlığında plastik istehsalı fabrikində yanğın baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub.

Daha 32 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

Yanğının qarşısını bir neçə saata almaq mümkün olub. Qeyd olunur ki, fabrik qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirdi.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

