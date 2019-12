"Türkiyənin NATO-dan çıxması problem yaradacaq" - Pentaqon rəhbəri

ABŞ-ın yeni müdafiə naziri Mark Esper Türkiyənin NATO-da uzaqlaşması və Rusiya ilə yaxınlaşmasının böyük problem yaradacağını deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazir Təmsilçilər Məclisi Silahlı Qüvvətlər Komitəsinin iclası zamanı söyləyib:

“Məncə, Beynəlxalq müdafiə strategiyamıza uyğun olaraq Rusiyaya qarşı çıxmağın əsas yolu NATO-dakı müttəfiqlərimiz vasitəsilə hərəkət etməliyik”.

Pentaqon rəhbəri Suriya və Türkiyə mövzusuna da toxunub:

“Məni ən çox Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşması və NATO-dan uzaqlaşması narahat edir. Qarşımızdakı məqsəd Türkiyəni geri çağıra bilib, NATO-ya yaxınlaşdırmaqdır. Çünki onların əsas tərəfdaş olduğunu düşünürəm. 70 il ərzində bir olublar”. (unikal.org)

