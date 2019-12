Tanınmış aparıcı Çinarə Əliyevadan xəbər var.



Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı özünə yeni avtomobil alıb. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib:

"Məncə yeni avtomobilim mənə çox yaraşır. Axır ki, ağ salonum oldu. 10 ildir istəyirdim, qismət bu vaxta imiş...

İlk maşınım isə mexanika "Daewoo Matiz" markalı avtomobil olub". (big.az)



