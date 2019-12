"Ayda mənə 10 min xərcləyəcək kişi ilə..." - İnternetdə biabırçı elan - FOTOLAR

19 yaşlı qızın internetdə verdiyi biabırçı elan İngiltərə mediasından Rusiya mediasına qədər bir çox ölkədə müzakirə edilib. Ukraynanın Xarkov şəhərindən olan Katia Ekaterina adlı qız bakirəliyini 100 min avroya satdığını bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, internetdə bir video paylaşan qız belə deyib:

"Salam, adım Katiyadır. Ukraynalıyam, amma hal-hazırda ABŞ-da yaşayıram. İngiliscə, Ukrayna dilində və bir az da rusca bilirəm. Bakirəliyimi satışa çıxardım, çünki, səyahət etmək, lüks həyat yaşamaq və xoşbəxt olmaq istəyirəm. Nəticədə bədənim mənə aiddir, bu qərarı özüm verdim".

Elanda bir çox yarı çılpaq fotolarını paylaşaq qız ona hər ay 10 min avro xərcləyə biləcək kişi ilə evlənmək istədiyini deyib.

