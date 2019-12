Əli Əhmədov Vladimir Zelenski ilə görüşüb

Baş Nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini-icra katibi Əli Əhmədov GUAM ölkələri hökumət başçılarının Kiyevdə keçiriləcək sammiti çərçivəsində təşkilata üzv ölkələrin hökümət başçıları ilə görüşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, APA-nın yerli bürosu Gürcüstan Hökümət Administrasiyasına istinadən xəbər verir ki, görüşdə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxaria, Ukraynanın Baş Naziri Aleksey Qonçaruk və Moldova hökümətinin nümayəndələri iştirak edib.

