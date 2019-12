İranın paytaxtı Tehranda şeytana sitayiş edən 135 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, verilən məlumata görə, onların üzərindən şeytana sitayiş edən insanlara məxsus simvollar tapılıb. Saxlanılanlardan 7 nəfər həbs edilib. Onlardan insanın sinir sisteminə təsir edən maddələr, tatu alətləri, bıçaq və müxtəlif həblər götürüldüyü bildirilib.

Qeyd edək ki, İranda daha öncə 5 nəfər eyni iddia ilə saxlanılmışdı.

