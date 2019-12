Bakıda əcnəbi vətəndaş naməlum şəxs tərəfindən döyülüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Səbail rayonunda baş verib.

Pakistan vətəndaşı, 1978-ci il təvəllüdlü Asoqullah Saxeda Jan Daxili İşlər Nazirliyinin "102" xidmətinə zəng vuraraq bildirib ki, gecə saatlarında Səbail rayonu, M.Hüseyn küçəsi, 2 ünvanının qarşısında tanımadığı şəxslər tərəfindən döyülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

