Türkiyənin Çorum vilayətinin Osmancık şəhərində 103 tələbə qız qaldığı yataqxanada dəm qazdan zəhərlənib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, xəstəxanaya aparılan beş tələbinin vəziyyəti ağırdır.



Çorum vilayətinin valisi Mustafa Çiftçi bildirib ki, hazırda 98 tələbə Osmancık və Çorumdakı müxtəlif xəstəxanalarda müalicə olunur.



Qeyd olunub ki, hadisə baş verən zaman universitetin yataqxanasında 104 tələbə qalırmış.

