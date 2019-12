Arxeoloqlar İndoneziyanın Sulavesi adasındakı mağarada, təxminən 44 min il yaşı olan divar rəsmi aşkar ediblər.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, divar rəsminin üzəridə vəhşi donuz və camış şəkilləri var.



4.5 metr uzunluğunda olan rəsmin bir hissəsində isə heyvanların yanında insanlara bənzər kiçik rəsm formaları mövcuddur.



Mağarada, təxminən 20 min il əvvəl insan fiqurlarını əks etdirən minlərlə rəsmlər də qorunub saxlanılıb.

