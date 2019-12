2014-ci ildən Ukraynanın şərqində başlayan münaqişə 3344 dinc sakinin ölümünə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Ukraynadakı İnsan Hüquqları Missiyasının rəhbəri Matilda Bogner bildirib.



Onun sözlərinə görə, münaqişə zonasında son beş il ərzində 7 min nəfər xəsarət alıb: “Ölən mülki şəxslərin ümumi sayı artmaqda davam edir”.



O, əlavə edib ki, ilin əvvəlindən 15 noyabr tarixinədək Ukraynanın şərqində gedən münaqişədə 26 dinc sakin ölüb, daha 136 nəfər yaralanıb.

