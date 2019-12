ATV-nin "Bizimləsən” verilişində qalmaqallı anlar yaşanıb.

Verilişə qatılan Günay adlı xanımın keçmiş həyat yoldaşları dalaşıblar. Həmin anlar isə kameraların yaddaşına köçüb.

Günayın ikinci həyat yoldaşı olan Ramin onun xanımının keçmiş həyat yoldaşı İlhamı döyüb.

Həmin anı əks etdirən videonu təqdim edirik:

Lent.az

