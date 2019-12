Gürcüstanın Baş prokuroru Şalva Tadumadze vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun parlamentin bu gün keçirilən iclasında Ali Məhkəmənin hakimi vəzifəsinə təsdiq olunmasıdır.



Qeyd edək ki, Ş.Tadumadze 2018-ci ilin iyul ayından Gürcüstanın Baş prokuroru olub.

