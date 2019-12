İnternetdə tanış olduğu oğlanla görüşüb şok oldu: Şəkildəki özü deyilmiş...

Türkiyədə yayımlanan "Esra Erol" proqramına qatılan qadının danışdıqları izləyicilərə şok yaşadıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı Doğa Düzgün bu ilin aprelində internetdə Ali İhsan Düzgün adlı şəxslə tanışş olub və 1 ay yazışdıqdan sonra evlilik qərarı verib. Ali İhsan özünü qıza qalereya sahibi zəngin biri olaraq tanıdıb və Konyada mərkəzdəki mənzilində birgə yaşayacaqlarını deyib.

Lakin qız Konya şəhərinə getdiyi zaman Ali İhsan onu kəndlərinə aparıb. Kənddəki şəraiti görən və şok keçirən Doğa Düzgün 3 həftə burada yaşadıqdan sonra əri Ali İhsanla birgə İzmirə - öz valideynlərinin yanına gələrək burada yaşamağa başlayıb. 2 ay civarında evli qalan Doğa Düzgün hətta valideynlərinin yanında yaşadıqları zaman da ərinin ona şiddət tətbiq etdiyini bildirib.

Proqram zamanı Ali İhsan ilə əlaqə yaradılıb. Ali İhsan haqqındakı iddiaları etiraf edib və xarici model fotoları ilə başqaları ilə də yazışdığını deyib: "Öz şəklimlə yazışsam, mənə heç kim baxmazdı".

